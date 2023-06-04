الخسائر الجميلة – ابراهيم البهرزي

2023/06/04 | 10:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم البهرزي إن أجمل الخسائر التي تلحق بالإنسان هي تلك التي تنتج عن اختلاف في الرأي ! كم هو جميل ان يغادرك شخص لأنه لم يحتمل رأيك ، شخص توهمته (أو توهمك !) رحب الصدر ،مرن العقل ،طويل البال في الجدال فإذا هو يسقط من اختلاف بسيط ويغادر .كلما تقدمت بِنَا الاعمارنحتاج لتقليل الحمولة […]

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