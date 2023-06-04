2023/06/04 | 10:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنان سعيد يحتدم نقاشنا ونتنازع ونتصارع على احداث وروايات تاريخية لا نعلم ابدا ان كانت حقيقة ام من نسج الخيال، نحن اسرى التاريخ والتراث.علما ان التاريخ هو الماضي الذي تم توثيقه يعني مكتوب في زمنه وموثق اما معظم ما نتداوله نحن فنستطيع ان نطلق عليه ما قبل التاريخ.لن اتطرق الى احداث ما قبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأريخ من نسج الخيال – سنان سعيد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأريخ من نسج الخيال – سنان سعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).