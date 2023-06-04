2023/06/04 | 10:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – توفي عن 96 عاماً المخرج الفرنسي جاك روزييه الشخصية البارزة في الموجة الجديدة بالسينما الفرنسية وصاحب مجموعة من الأفلام بينها “أديو فيليبين” (“Adieu Philippine”) و”مان أوسيان” (“Maine Océan”)، على ما أفادت مساعدته وكالة فرانس برس.وأشارت ميشيل بيرسون التي عملت معه مدى خمسة عشر عاماً إلى أنّ روزييه توفي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة المخرج الفرنسي جاك روزييه عن 96 عاماً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة المخرج الفرنسي جاك روزييه عن 96 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).