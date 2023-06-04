2023/06/04 | 10:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل احتفالية توقيع الشراكة مع رابطة الدوري الإسباني اللاليغا ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر الاتحاد في بيان أن “الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، قرر تأجيلَ احتفالية توقيع الشراكة مع رابطةِ اللاليغا التي تقام اليوم الأحد في قريةِ دجلة من الساعةِ الحادية عشرة صباحاً إلى الواحدة من بعد الظهر”.

وبين أن “التأجيل جاء بسبب سوءِ الأحوال الجويّة التي ادت الى غلق الاجواء و حالت دون هبوطِ طائرةِ رئيس رابطة اللاليغا (خافيير تيباس) في مطار بغداد صباح اليوم الأحد ما اجل وصول الطائرة الى ظهر اليوم”.

وكان اتحاد الكرة سبق له أن وقع الاتفاقية إلكترونياً مع لاليغا في مطلع الشهر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل احتفالية اتحاد الكرة مع لاليغا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل احتفالية اتحاد الكرة مع لاليغا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).