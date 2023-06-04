2023/06/04 | 10:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكون من الطبيعي أن تنزع حذائك، وتُزيل مفاتيحك من جيبك عند الوصول إلى نقطة تفتيش في المطارات.ولكن ماذا عن الوقوف فوق ميزان لقياس وزنك؟ وسيُطلب من بعض المسافرين الدوليين الذين يغادرون مطار "أوكلاند" الدولي المشاركة في دراسة تتمحور حول وزن الركاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة طيران نيوزيلندا ستطلب قياس وزن الركاب قبل الصعود على متن الطائرة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة طيران نيوزيلندا ستطلب قياس وزن الركاب قبل الصعود على متن الطائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).