إيران تحظر تصدير 9 سلع إلى العراق.. ماهي؟

2023/06/04 | 10:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعلنت منظمة التنمية التجارية في إيران أنه وفقا للقرار النهائي...

ظهرت المقالة إيران تحظر تصدير 9 سلع إلى العراق..



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