2023/06/04 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة تسويق النفط “سومو”، أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 59.55 دولاراً خلال شهر أيار الماضي، وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سومو: سعر النفط المصدر للأردن أقل بـ 11.75 دولاراً عن الرسمي المركز الخبري الوطني.

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