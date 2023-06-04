2023/06/04 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تقام اليوم الأحد، ست مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري الكرة الممتاز، أبرزها التي تجمع القوة الجوية أمام متحديه الطلبة، إذ سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لديربي بغداد.ويدخل الصقور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوري الكرة الممتاز..



6 مواجهات اليوم ابرزها ديربي الزوراء والطلبة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوري الكرة الممتاز.. 6 مواجهات اليوم ابرزها ديربي الزوراء والطلبة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوري الكرة الممتاز.. 6 مواجهات اليوم ابرزها ديربي الزوراء والطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).