وزير التربية يطمئن الطلبة بشأن الأسئلة الامتحانية: لا تقلقوا

2023/06/04 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

طمأن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد، الطلبة بشأن الأسئلة الامتحانية، مبينا انها ضمن المنهاج الدراسي.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "الجبوري شدد على مراعاة ظروف الطلبة الصحية والنفسية أثناء تأدية الامتحانات"، مؤكدا "ضرورة حسن التعامل مع الحالات الصحية والمرضية المزمنة والاحتياجات الخاصة".

واضاف البيان أن "وزير التربية زار المراكز الامتحانية في جانب الكرخ واطلع على أحوال الطلبة وهم يؤدون امتحاناتهم لليوم الثاني وبكل انسيابية ويسر".

وأشار وزير التربية، بحسب البيان إلى "بساطة نمط الأسئلة"، مُطَمئناً الممتحنين بأنها "من ضمن المنهاج الدراسي المقرر ولا يستدعي القلق لأنها وضعت لتناسب جميع المستويات الذهنية للطلبة".

ووجه الجبوري "الفاحصين والمدققين بحفظ مجهود الطلبة أثناء عملية الفحص".

وانطلقت، الخميس الماضي، في بغداد والمحافظات امتحانات الثالث المتوسط الوزارية وسط إجراءات أمنية ودعم لوجستي.

ويشارك في الامتحان أكثر من 600 ألف طالب موزعين على 6800 مركز امتحاني، في عموم المحافظات العراقية واقليم كردستان.

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