وزير صحة كردستان يوجه عبر (بغداد اليوم) برفع مستوى التدابير الاحترازية للحمى النزفية

2023/06/04 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

وجه وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان سامان برزنجي، اليوم الأحد، برفع مستوى الإجراءات الوقائية لتلافي خطر الحمى النزفية في محافظات الاقليم.

وقال برزنجي لـ (بغداد اليوم)، إنه "يجب زيادة مستوى الإجراءات الوقائية وتعاون المواطنين وخاصة أصحاب محلات القصابة والمطاعم والجزارات، وأيضا الحكومات المحلية".

وأضاف أن "وضع الحمى النزفية مايزال تحت السيطرة، رغم تسجيل حالتي وفاة، ولكن يجب زيادة مستوى الإجراءات"، مؤكداً أنه "لدينا تنسيق مع وزارة الزراعة واجتماعات متواصلة مع مديريات الصحة في محافظات الإقليم لتجاوز خطر زيادة الإصابات بهذا الفيروس".

وأمس السبت، أكد المتحدث باسم صحة الاقليم آسو حويزي لـ(بغداد اليوم) إنه "تم اتخاذ الإجراءات المشددة لتفادي المزيد من الوفيات بفيروس الحمى النزفية".

واضاف أن "وزارة الصحة وبعد تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات في مدن وسط وجنوب العراق، اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار الحمى النزفية في مدن الإقليم".

وأشار إلى أن "عدد الوفيات في الإقليم حتى الآن بلغ حالتين في مدينة أربيل

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الصحة باقليم كردستان، تسجيل حالتي وفاة بمرض الحمى النزفية، فيما أكدت اتخاذ اجراءات مشددة لتفادي الاصابة.

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