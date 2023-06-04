واشنطن تستذكر مذبحة تيان أنمين دفاعا عن حقوق الإنسان

2023/06/04 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس في الصين ومختلف دول العالم تزامانا مع الذكرى الرابعة والثلاثين لمذبحة ساحة تيان أنمين.

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