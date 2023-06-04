هل تشعر باضطرابات في الجهاز الهضمي مؤخرًا؟ إليك السبب

2023/06/04 | 11:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تشعر باضطرابات في الجهاز الهضمي، مؤخرًا؟ وقد يكون ذلك بسبب تناولك للكربوهيدرات بكميات عالية أثناء ممارسة التمرينات الرياضية.

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