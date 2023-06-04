مسؤول أفريقي يحرج صحفيا بريطانياً بسؤال عن العراق

2023/06/04 | 11:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أحرج الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا...

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