الزراعة تعلن تأمين مياه السقي لأكثر من مليون دونم لبساتين النخيل

2023/06/04 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن دعم حكومي لتأمين المياه لأكثر من مليون دونم لبساتين النخيل، فيما أشارت إلى وضع خطط لرفع إنتاج التمور والزيتون وتقليل الكلف.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الزراعة عملت وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية على توفير حصص مائية لمساحة مليون واحد و100 ألف دونم من البساتين المجازة في عموم محافظات العراق"، مبيناً.



أن "ذلك جاء من أجل دعم مزارع النخيل بمختلف الأصناف".

وأضاف سهر، أن "سياسة الوزارة تشجيع المزارعين والمستثمرين الزراعيين نحو التوسع في انشاء مشاريع البستنة للنخيل بمختلف الأصناف إضافة إلى مشاريع أشجار الزيتون باستخدام طرق الري بالتنقيط لاستدامة المشاريع من ناحية الإرواء وأيضاً لرفع الإنتاجية فيها وخفض كلف الإنتاج الزراعي وبالتالي تحقيق ربحية لمشاريع النخيل والزيتون وخاصة مع عودة العراق واحداً من أهم البلدان المصدرة للتمور للأسواق العالمية".

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