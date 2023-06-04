وزير السكك الحديد الهندي يكشف سبب كارثة القطارين

2023/06/04 | 11:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكر وزير السكك الحديد الهندي أن حادث خروج القطارين عن مسارهما بشرق البلاد والذي خلف مئات القتلى والجرحى، نتج عن خلل في نظام الإشارات الإلكترونية أدى إلى تغيير مسار قطار بشكل خاطئ.وأضاف أشويني فايشناو في حديث لـ”شبكة تلفزيون نيودلهي” اليوم الأحد، أن “التحقيق سوف يكشف من فعل ذلك وما هو السبب”.جاء […]

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