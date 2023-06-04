أمانة بغداد تكشف عن آخر تطورات تمليك الأراضي الزراعية في العاصمة

2023/06/04 | 11:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد تنتظر عملية الموافقة على تسعيرة بيع تلك الأراضي للمواطنين.

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