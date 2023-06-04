اعتقال 3 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في بغداد

2023/06/04 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، القبض على 3 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في العاصمة بغداد.

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