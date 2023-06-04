شاهد بالفيديو.. شاهد .. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية العراقي ونظيره السوري | مباشر

2023/06/04 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B2XC1l_AiRA

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