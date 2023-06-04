2023/06/04 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، الإطاحة بمتهم لقيامه بابتزاز عدة فتيات في بغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بشخص يبتز الفتيات في بغداد المركز الخبري الوطني.

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