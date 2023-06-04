تربية النجف تعلن نتائج السادس الابتدائي

2023/06/04 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، نتائج امتحانات السادس الابتدائي / الدور الاول للعام الدراسي 2022 / 2023 . رابط النتائج: https://drive.google.com/drive/folders/1TvL2gaqsJBOOKWsJIW1wRFuXxERPEI4h?usp=sharing

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