منح منتسبي الدفاع خطورة الـ200 ألف دينار

2023/06/04 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وافقت أمانة سر مجلس الأمن الوطني على مقترح رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله بمنح منتسبي وزارة الدفاع مخصصات الخطورة الوقتية البالغة 200 ألف دينار.

وقال مصدر أمني رفيعللوكالة الرسمية اليوم الأحد، إن “رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله قدم مقترحاً بمنح منتسبي وزارة الدفاع مخصصات الخطورة الوقتية البالغة 200 ألف دينار من جنوب بابل إلى البصرة ومحافظات إقليم كردستان 3 ضباط ومراتب وموظفين”.

وأضاف أن “مقترح رئيس أركان الجيش تضمن أيضاً منح الجرحى من 45 بالمئة فما فوق مخصصات كاملة أينما يكون مكان دوامهم”.

وأوضح أن “أمانة سر مجلس الأمن الوطني وافقت على مقترح الخطورة الوقتية الذي تقدم به الفريق أول يارلله”.

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