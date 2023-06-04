وزير الخارجية السوري يوجه الشكر للعراقيين

2023/06/04 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبر وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأحد، عن شكره للعراقيين على كل ما قدموه لإخوتهم السوريين.

وقال وزير الخارجية السوري، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي في بغداد: “أشعر بالاعتزاز بزيارة العراق عمق التأريخ ورمز الحضارة”.

وأضاف المقداد: “شكرا أيها العراقيون على كل ما قدمتموه لإخوتكم السوريين”.

وشدد على “بذل كل الجهود لتعزيز أواصر العمل مع العراق، وإن هناك تقدم في المباحثات مع العراق”.

ولفت إلى “العمل على تعزيز سيادة العراق وسوريا”، مبينا أن “المحادثات مع الجانب العراقي كانت بناءة”.

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