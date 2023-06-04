الدفاع تمنح منتسبيها خطورة الـ200 ألف دينار

2023/06/04 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت أمانة سر مجلس الأمن الوطني،

الاحد، على مقترح رئيس أركان الجيش

الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله

بمنح منتسبي وزارة الدفاع مخصصات

الخطورة الوقتية البالغة 200 ألف دينار.

وذكرت وكالة الأنباء ال

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