وزير الخارجية: العراق كان يمثل ممراً لحركة المخدرات وبات الآن يستهلكها

2023/06/04 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم

الاحد، أن العراق كان يمثل ممراً لحركة

المخدرات وبات الآن يستهلكها.

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره

السوري فيصل المقداد الذي يزور العاصمة

بغداد حاليا، إن "العل

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