2023/06/04 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية السوري فيصل

المقداد، اليوم الاحد، أنه سنجتمع

بالقاهرة لإعادة تطبيع الأوضاع في

سوريا.

وقال المقداد في مؤتمر صحفي ببغداد، إنه

"أشعر بالاعتزاز في بغداد عمق التأريخ

والحضارة"، مبيناً أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقداد: سنجتمع بالقاهرة لإعادة تطبيع الأوضاع في سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقداد: سنجتمع بالقاهرة لإعادة تطبيع الأوضاع في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).