الشرطة الاتحادية تعتقل 3 متهمين بترويج المخدرات في بغداد

2023/06/04 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، القاء القبض على 3 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في بغداد.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية تلقته (بغداد اليوم) أن "قطعات اللواء العشرون الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وضمن قاطع المسؤولية في حي الزهور ببغداد تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات".

وأوضح أن "ذلك تم خلال تنفيذ الممارسات الأمنية بنصب السيطرات والتفتيش المناطقي، حيث ضبط بحوزة المتهمين اكياس صغيرة من مادة الكريستال المخدرة، وامبولات مختلفة للتعاطي، وميزان الكتروني، وهيتر، قداحات، فضلا عن ضبط دراجة نارية مسروقة".

وأشار الى أنه "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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