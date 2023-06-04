وزير الداخلية يوجه بضرورة تسهيل الإجراءات الروتينية في دوائر المرور

2023/06/04 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، بضرورة تسهيل الإجراءات الروتينية في دوائر المرور.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير، ترأس اليوم، اجتماعاً لمدراء الاقسام والشعب ومواقع التسجيل في مديرية المرور العامة، وفي بداية الاجتماع".

زأكد الشمري بحسب البيان على "تجاوز حلقات الروتين وتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن مقدار تطور الدول يقاس بما يتم إنجازه من تقدم في عملهم ودوائرهم وليس بالعمل الروتيني اليومي".

وشدد وزير الداخلية على "توفير الأجواء المناسبة لجميع المراجعين لدوائر المرور"، مؤكداً على "محاربة الفساد الإداري، والإبتعاد عن كل ما يُسيء إلى عمل المؤسسة الأمنية".

وأوضح البيان أن "وزير الداخلية استمع الى تقرير إدارة الجودة وجرت مناقشة النقاط والموضوعات التي تم طرحها خلال هذا التقرير بما يسهم في تطوير عمل دوائر المرور في بغداد والمحافظات".

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