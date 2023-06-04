المنتجات النفطية تجهّز المولدات الأهلية بحصة

2023/06/04 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية ،اليوم الاحد، خطة تجهيز المولدات السكنية بمنتوج زيت الغاز في عموم المحافظات .

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مدير عام الشركة حسين طالب كشف عن المباشرة بتجهيز المولدات السكنية في عموم المحافظات بـ 20 لتر لكل KVA من زيت الغاز".

وأضاف البيان، أنه "تم استثناء محافظة البصرة حيث جُهزت بـ 10 لتر لكل KVA نظراً لتحسن تجهيز الكهرباء الوطنية فيها".

من جانبه ذكر مدير هيأة التجهيز بأن المباشرة بالتجهيز ستكون اعتباراً من بداية شهر حزيران وبالسعر الرسمي البالغ 400 دينار/ لتر وحسب الضوابط المعمول بها في الشركة"، مشيراً الى أن "شركة التوزيع مستمرة بتأمين انواع الوقود لجميع انواع المولدات منها المولدات السكنية والقطاعين الخاص والعام ودوائر الدولة لتوفير الطاقة الكهربائية في المحافظات كافة" .

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