2023/06/04 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت وزير الداخلية ، عبد الامير الشمري، اليوم الاحد ، توجيهات جديدة لمديرية المرور العامة.وذكر بيان للوزارة الداخلية ، اليوم الاحد ، ان ” الشمري عقد اليوم، اجتماعاً لمدراء الاقسام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يصدر توجيهات جديدة لمديرة المرور العامة المركز الخبري الوطني.

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