2023/06/04 | 13:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: عباس الزبدي لابد لنا في بداية البحث من استعراض سريع...

ظهرت المقالة روسيا لن تكرر اخطائها أولاً على المسلة.

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