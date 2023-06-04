2023/06/04 | 13:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الاحد، أنه سنجتمع بالقاهرة...

ظهرت المقالة المقداد: شكرا لكم أيها العراقيون على ما قدمتموه لإخوتكم السوريين أولاً على المسلة.

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