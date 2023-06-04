بطريقة فريدة من نوعها.. لاعبو باريس يتضامنون مع حارس مرماهم بعد دخوله المستشفى بسبب حادث

2023/06/04 | 13:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضامن لاعبو نادي باريس سان جيرمان مع حارس مرمى الفريق، سيرجيو ريكو، بعد دخوله المستشفى، عقب اصطدامه بعربة بغل وحصان هارب، الإسبوع الماضي.

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