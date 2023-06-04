اتهامات لسفينة صينية بتحركات خطيرة حول مدمرة أميركية بمضيق تايوان

2023/06/04 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – اتهمت البحرية الأميركية السبت سفينة صينية بالقيام بتحركات “خطيرة” حول مدمرة أميركية في مضيق تايوان بعد أقل من عشرة أيام على وقوع حادث جوي بين البلدين في المنطقة.وقالت القيادة الأميركية في بيان إن السفينة الصينية “قامت بمناورات خطيرة بالقرب من تشونغ هون” المدمرة الأميركية التي كانت تبحر في المضيق […]

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