2023/06/04 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر | مؤتمر صحفي لوزير الخارجية العراقي ونظيره السوري

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