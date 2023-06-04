وكالة نون الخبرية تنشر نتائج امتحانات السادس الابتدائي لمحافظة كربلاء

2023/06/04 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد،

نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة

السادس الابتدائي (الدور الاول) لتربية

محافظة كربلاء المقدسة، للعام الدراسي

2022 ـ 2023.

وتنشر وكالة نون الخبرية، في أدناه رابط

النتا

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