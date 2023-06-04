2023/06/04 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر موقع "دوتشيه فيله" الالماني من ان

العراقيين، وعموم سكان المنطقة

الاقليمية، متروكون من جانب حكوماتهم

في مواجهة موجات الحر الحادة

والمتزايدة والتي يتوقع ان تتسبب بوفاة

عشرات الالاف سنويا خلال العقود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من "الحر القاتل" في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من "الحر القاتل" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).