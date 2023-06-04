طيف سامي تبحث إصلاح النظام الضريبي وتعظيم الإيرادات غير النفطية

2023/06/04 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحثت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، إصلاح النظام الضريبي وتعظيم الإيرادات غير النفطية خلال اجتماع موسع.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "وزيرة المالية ترأست، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لمتابعة فقرات تنفيذ البرنامج الوزاري المقدم من قبل فريق البرنامج الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور المدراء العامين للمصارف الرافدين والرشيد والزراعي والصناعي والعقاري وهيئتي الجمارك والضرائب ومديري الدائرة القانونية والمحاسبة والموازنة في الوزارة".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش التقرير الخاص بتنفيذ البرنامج الحكومي المعد بحسب اولويات المنهاج الوزاري المتعلق بالفصل الثاني 2023، ومنه ما يخص اعادة هيكلة الموازنة العامة وادارة المال العام وتقليل الانفاق الاستهلاكي لصالح مشاريع التنمية المستدامة والتحول نحو موازنة البرامج والأداء، الى جانب اعتماد رؤية حصر الاقتراض الخارجي للمشاريع الاستثمارية".

وأوضح البيان أن "الاجتماع ناقش دراسة اولويات إصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط المنافذ الحدودية وتعظيم ايرادات الدولة غير النفطية، فضلا عن متابعة خطط إصلاح القطاع المصرفي على النحو الذي يضمن رفع مساهمته في مجمل النشاط الاقتصادي".

وأشار الى أنه "جرى تقديم التقرير المفصل بشأن نسب انجاز الدوائر والهيئات لمشاريعها وفق المنهاج الوزاري، وتحديد حالات التلكؤ في تنفيذ البرامج وفق رؤية (٢٠٢٣-٢٠٢٥)، والتشديد على تذليل كافة العقبات امام انجاز المشاريع الاصلاحية، وغيرها من الخطط المنسجمة مع معايير النهوض بالاقتصاد الوطني".

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