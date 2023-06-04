الإطاحة بـ4 متهمين بالترويج لأجهزة الغش الإلكتروني في 3 محافظات

2023/06/04 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، القبض على 4 متهمين بالترويج لأجهزة الغش الإلكتروني في ثلاث محافظات.

وذكر بيان للأمن الوطني وتلقته (بغداد اليوم) أنه "مع انطلاق الامتحانات الجامعية والوزارية للصفوف المنتهية كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني في عموم محافظات البلاد من متابعتها للمتاجرين والمروجين لسماعات الغش الإلكترونية حفاظاً على انسيابية سير الامتحانات".

وأضاف أنه "على إثر ذلك تمكنت مفارز الجهاز في بغداد وبعد أجراء المسح الميداني في المراكز الامتحانية بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات من كشف ترددات لاسلكية لأجهزة نداء وإلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود وهو يقوم بممارسة عملية الغش الإلكتروني في منطقة المنصور".

وتابع "فيما ضبطت مفارز الامن الوطني متهماً آخر قام بالمتاجرة والترويج لأدوات الغش الامتحاني في مجمع بسماية شرقي العاصمة".

وفي السياق ذاته أشار البيان الى "تنفيذ عملية القاء قبض بعد استحصال الموافقات القضائية على متهمين إثنين بحوزتهما أجهزة لاسلكية محورة وسماعات غش صغيرة تستخدم للتواصل مع الطلبة أثناء تأديتهم الامتحانات الوزارية في محافظتي ديالى والنجف".

وأوضح أنه "جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

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