الصين.. مقتل 14 شخصا جراء انهيار أرضي بإقليم سيتشوان

2023/06/04 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 14 شخصا حتفهم وفُقد أثر خمسة في أعقاب انهيار أرضي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين الأحد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

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