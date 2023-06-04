بينهم سوريون وعراقيون.. تفكيك شبكة

2023/06/04 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتمكن جهاز المخابرات، اليوم الأحد، من تفكيك شبكة كبيرة للاتجار بالبشر في محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "جهاز المخابرات في البصرة بالاشتراك مع قيادة شرطة البصرة قسم السيطرات الخارجية، تمكن من تفكيك شبكة الاتجار بالبشر".وأضاف، أن "الجهاز القى القبض على كبير من الأجانب سوريين الجنسية وعدد من العراقيين المتعاونين معهم ضمن الشبكة".

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