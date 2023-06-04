2023/06/04 | 13:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي رحيل الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وارتبط اسم بنزيما بالرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف الحالي، من أجل الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، في صفقة انتقال حر.ومن المؤمل أن يعلن بنزيما عن وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة القادمة.

ظهرت المقالة رسميًا..



ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما أولاً على ايرث نيوز.

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