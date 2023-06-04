2023/06/04 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل رئيس رابطة الليغا ،خافير تيباس ، اليوم الاحد،الى العراق لتوقيع اتفاقية دوري المحترفين.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ام ” رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس رابطة الليغا يصل العراق لتوقيع اتفاقية ‘دوري المحترفين’ المركز الخبري الوطني.

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