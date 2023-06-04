بنزيما يرحل رسمياً عن ريال مدريد

2023/06/04 | 14:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي رحيل الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم بنزيما بالرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف الحالي، من أجل الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، في صفقة انتقال حر.

ومن المؤمل أن يعلن بنزيما عن وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة القادمة.

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