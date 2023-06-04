وزير التجارة يعلن من النجف الأشرف اطلاق تطبيق تمويني

2023/06/04 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الأحد، عن اطلاق تطبيق تمويني بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي من ضمن مشروع البطاقة التموينية الالكترونية.وقال الغريري في مؤتمر صحفي من محافظة النجف الأشرف تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تطبيق تمويني، انطلق بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي ضمن مشروع البطاقة التموينية الالكترونية"، منوها "بامكان المواطنين إجراء عمليات التموين عبر نقل أو حذف أو إضافة واتمامها من خلال الهاتف المحمول".وأكد "تقديم برامج توعوية لتفسير البرنامج وتسهيله للمواطنين"، مشيدا "بدور منظمة الغذاء".وتابع، أنه "بأمر من رئيس الوزراء سيكون البرنامج متاحاً في المحافظات كافة".

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