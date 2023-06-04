2023/06/04 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بالإعدام بحق 6 مدانين بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بالإعدام بحق 6 مدانين بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).