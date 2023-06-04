ارتفاع ملحوظ بأسعار صرف الدولار بينما يخوض السوداني معركةً لخفضها

2023/06/04 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاحد، بشكل ملحوظ في ظل معركة يخوضها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لخفض الأسعار محلياً.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر بيع الدولار بلغ، اليوم، 148.500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 146.500 دينار لكل 100 دولار".

ومن خلال ملاحظة الأرقام، وجد أن الفارق بلغ (2000) دينار بين البيع والشراء، في ظل استمرار السوداني بالتأكيد على تنفيذ إجراءات خفض سعر الصرف.

حرب يخوضها رئيس الوزراء، للسيطرة على أسعار الصرف تارة بإجراءات من البنك المركزي العراقي وأخرى تتعلق بمكاتب الصيرفة والمصارف الاهلية.

وهنا نجد أنه رغم الإجراءات الصارمة التي فرضت من قبل السلطة التنفيذية، الا أن المصارف الاهلية ومكاتب الصيرفة وجدت ابواباً للتلاعب بالأسعار بعيداً عن انظار الجهات الرقابية.

رابطة المصارف العراقية الحاضر الغائب عن الساحة العراقية، فعلى الرغم من التلاعب الحاصل بسعر صرف الدولار فأنها لم تحرك ساكناً وتتخذ خطوات ملموسة على ارض الواقع بكونها جهة رقابية تتابع عمل المصارف.





المواطن بدوره المتضرر الأول والأخير من التلاعب الحاصل بسعر صرف الدولار، فلقمة العيش باتت تحت رحمة التجار الذين رفعوا الأسعار بذريعة الدولار.





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