معظمها لتعزيز الأرصدة في الخارج.. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 225 مليون دولار في مزاد اليوم

2023/06/04 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من

الدولار في مزاد اليوم الاحد، اكثر من 225

مليون دولار.

وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده

لبيع وشراء الدولار الأمريكي 225 مليونا

و 960 الفا و 570 دولارا، غطاها ال

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