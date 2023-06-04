"كلمات مبابي" تنهي أحلام ريال مدريد

2023/06/04 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مرة

أخرى، بقاءه مع نادي باريس سان جرمان،

لموسم إضافي، بعد ختام منافسات الدوري

الفرنسي مساء امس السبت.

وقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان

إنه يضع نصب عينيه الفوز بج

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