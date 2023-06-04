2023/06/04 | 14:35 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع 14 شخصا إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/04 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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