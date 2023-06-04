اللجنة المالية: موازنة العام المقبل قد تغطي الرواتب فقط

2023/06/04 | 14:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن تصبح موازنة العام المقبل للرواتب فقط بوجود نفس العجز.

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